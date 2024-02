Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, o treinador do CAV, Rogério Corrêa, destacou o elenco

publicado em 15/02/2024

Jogadores, comissão técnica e torcida comemoram vitória no “Riopretão” (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

A Votuporanguense vive um bom momento no Campeonato Paulista da Série A3. Após seis rodadas disputadas, o CAV tem 11 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela. No último jogo, disputado na manhã de domingo (11), a Alvinegra venceu o Rio Preto por 2 a 0 na casa do adversário.

Sobre a vitória em cima do Jacaré, o técnico da Alvinegra, Rogério Corrêa, destacou a importância do elenco. “Valorizar o grupo, porque jogar 10h da manhã aqui é difícil pra caramba, em um campo pesado. Essa sequência foi difícil, mas conseguimos suportar os seis primeiros jogos”, comentou.

Em seis rodadas da primeira fase, o CAV perdeu uma partida, venceu três e empatou duas. O foco agora é o jogo de sábado (17), às 18h, contra o Itapirense, na Arena Plínio Marin. O adversário está na 13ª colocação com cinco pontos.

No duelo contra o Rio Preto no Estádio Anísio Haddad, o popular “Riopretão”, a Pantera começou partindo para cima do Jacaré e abriu o placar logo aos dois minutos. Bady, desta vez titular, cobrou escanteio da direita, o zagueiro Rocha subiu sozinho e cabeceou como manda o manual, para baixo, no canto direito do goleiro Henrique: 1 a 0 para o CAV.

Aos seis minutos, Isaac cruzou da esquerda, Wendel Júnior cabeceou e a bola bateu no travessão. Aos 35 o Jacaré levou perigo ao gol do CAV. Em jogada pela direita a bola foi ajeitada para Romulo, que bateu bonito, de primeira, e a bola foi forte, mas na direção de Barbato, que espalmou. Aos 41, os donos da casa chegaram novamente. Após escanteio da esquerda, a zaga do CAV afastou e Vinícius Leite pegou a sobra, livre, porém chutou por cima do gol. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para a Alvinegra.

A segunda etapa começou com o Jacaré tentando pressionar. Aos oito minutos, Romulo chutou na entrada da área, pelo lado esquerdo, no canto esquerdo de Barbato, que defendeu. Aos 16, Vinícius Leite bateu escanteio venenoso da direita, direto no gol, e o goleiro do CAV espalmou. Aos 17, Kayky desperdiçou grande oportunidade. Ele recebeu na frente, no entanto, na hora do chute a zaga chegou dividindo. Aos 21, Frank, que entrou após o intervalo, chutou muito forte, mas a bola foi no meio do gol e Henrique espalmou para frente.

Aos 32, Kerlly quase empata. O atacante recebeu dentro da área, pelo lado direito, chutou forte e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Na sequência, Kerlly teve mais uma oportunidade. Depois de receber bola da esquerda, dentro da área, ele girou, porém chutou franco para a fácil defesa de Barbato.