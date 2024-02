Na tarde de ontem, os jogadores participaram de um treino no Campo da Ferroviária

publicado em 07/02/2024

O lateral-direito João Vitor foi um dos destaques do time na última rodada (Foto: Reprodução/Instagram/EC São Bern)

As expectativas são de um jogo aberto na noite de hoje, às 19h30, na Arena Plínio Marin, uma vez que o adversário da Votuporanguense, o São Bernardo, deve ir para cima do CAV no duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Diferentemente do que ocorre normalmente, o São Bernardo chegou em Votuporanga dois dias antes do confronto, portanto, anteontem. Na tarde de ontem, os jogadores participaram de um treino no Campo da Ferroviária.

O Cachorrão vem de vitória em um dia especial para o clube. No último sábado, dia 3 de fevereiro, o Esporte Clube São Bernardo, equipe mais antiga da cidade, completou 96 anos de criação.

A comemoração foi com trinfo para cima do Grêmio Prudente, por 3 a 1. O jogo ocorreu no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Natan Lima, Douglas Oliveira e Lucas Uchôa marcaram os gols da vitória de virada.