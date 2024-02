CAV e Sertãozinho jogam na noite de hoje na Arena Plínio Marin e a rádio Cidade FM 94,7 transmite a partida ao vivo

publicado em 31/01/2024

Frank, lateral-esquerdo da Votuporanguense, que joga na noite de hoje contra o Sertãozinho (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Depois de uma derrota e um empate, a Votuporanguense busca na noite de hoje a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. CAV e Sertãozinho jogam às 19h30, na Arena Plínio Marin, e a rádio Cidade FM 94,7 transmite a partida ao vivo, com a jornada esportiva a partir das 18h30.

Entrevistado pela reportagem da rádio Cidade FM 94,7, o treinador da Pantera, Rogério Corrêa, contou que as expectativas para hoje são as melhores possíveis por tudo o que vem acontecendo. Na visão dele, contra o União Suzano a equipe melhorou muito em relação à estreia. “No primeiro jogo, mesmo com a derrota, o time jogou bem. Recebemos os números e analisamos que fomos superiores em todos os quesitos em cima do Grêmio Prudente, mas pecamos em dois lances, que foi a transição e a bola parada”, observou.

Na análise do treinador, diante do Suzano o time conseguiu suportar a pressão dos donos da casa e mesmo em um campo muito ruim, conseguiu criar e saiu com um empate. “Mas hoje, se Deus quiser, nós vamos conseguir a vitória”, falou.

Em duas partidas da Série A3, o CAV ainda não balançou as redes. “Tem que sair [o gol]. Nós estamos criando muito, acho que para um treinador, eu fico feliz pela criação de tantas situações. Contra o Prudente, nós finalizamos 18 vezes, sendo nove no gol e o goleiro fez quatro defesas inacreditáveis. Já contra o Suzano, nós finalizamos 10 vezes, sendo duas no gol e três foram bloqueadas, então acho que estamos criando muito”, apontou.

Para o confronto de hoje, Rogério tem três desfalques: os zagueiros Taison e Felipe Costa e o meio-campista Igor Pimenta. O primeiro sentiu um desconforto ainda no aquecimento para o duelo contra o Suzano, e os outros dois sentiram durante a partida do último sábado. Na tabela de classificação, a Alvinegra tem um ponto e aparece em 15º, ficando na frente somente do Sertãozinho, adversário da noite de hoje.

Ficha técnica

Votuporanguense

João Paulo

____________________

Vinícius Baracioli

Amorim

Rocha

Frank

_____

__________

Edson

Kayky

Nando

Bady

______________

Wendel Júnior

Gabriel Barcos

__________________

Téc.: Rogério Corrêa





***********************************

Sertãozinho

Fábio

________________

Rafael Compri

Guilherme

Dudu Bahia

Denilton

_________________

___________________



Willian Monteiro

Lacerda

Tatá

______________

___________

Brown

Thailor

Baggio.

_____________



Téc.: Paulinho Maclaren



Data: hoje (31/01)

Horário: às 19h30

Árbitro: Caio Carvalho Pereira

Assistentes: Giovanni Crescêncio e Veridiana Contiliani Bisco

Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga (SP)

Transmissão da CIDADE FM 94,7