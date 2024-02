Corredores da equipe Seel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) participara de prova comemorativa

Corredores da equipe Seel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo)

Corredores votuporanguenses foram até o Estado do Paraná disputar uma importante corrida no último sábado (27): a 61ª Prova Pedestre 28 de Janeiro, disputada em Apucarana-PR. As corridas de 5 e 10 quilômetros fazem parte das comemorações dos 80 anos da cidade e reuniram 4.500 corredores, recorde de inscritos.

Nos 5 km, Lafaiete Avanço foi o 23º colocado na categoria de 19 a 29 anos. Maurício Padilha ficou em segundo na categoria ACD. Na prova de 10 km, a atleta Karina Franzin foi a sexta colocada no geral e primeira na categoria de 30 a 39 anos. Eliete Guilherme conquistou o quinto lugar na categoria de 55 a 59 anos. Jaciara Andrade foi a sexta nos 45 a 49 anos.

Daniel Moretti, José Medalha, Osmar Andrade, Joao Salvione e Genivaldo Evangelista também representaram Votuporanga no Paraná. “Nossa delegação tem satisfação em agradecer a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio do secretário Marcello Stringari, que viabilizou o transporte para toda a equipe participar com êxito dessa corrida internacional”, agradeceram os corredores.

As próximas competições da equipe Seel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) serão em março: dia 3 em Araçatuba, 10 em Votuporanga e dia 17 em Guariba.

Quênia e Minas Gerais

Os atletas Vestus Cheboi, do Quênia, e Amanda Aparecida Oliveira, de Mercês-MG, foram os vencedores da corrida de 10 quilômetros. Cheboi completou a prova de 10 quilômetros, com o tempo de 28’56”. O atleta do Quênia passa por uma boa fase na carreira. No ano passado, ele foi campeão da Maratona de São Paulo e da Maratona de Porto Alegre e no início do mês de janeiro nesse ano obteve a terceira posição da Corrida de Reis em Cuiabá-MT.

O segundo colocado foi Josephat Gisemo, da Tanzânia, com o tempo de 29’26”, seguido por Moses Kibet, de Uganda (29’33”), Altobeli Santos da Silva (30’32”) e Walace Evangelista Caldas (30’38”).

Na prova feminina de 10 quilômetros, a mineira Amanda Oliveira foi campeã com o tempo de 34’28”. “Em 2022 terminei a prova em quarto lugar e na época já fiquei satisfeita. Agora a felicidade foi completa conseguindo a primeira posição ficando na frente de grandes nomes do pedestrianismo”, disse Amanda, que está no esporte há 10 anos.