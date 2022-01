Uso de máscara também será cobrado durante toda a permanência do torcedor na Arena Plínio Marin

publicado em 08/01/2022

Equipes da Vigilância Sanitária estarão na Arena para garantir as medidas de segurança contra a Covid (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Prefeitura de Votuporanga irá demarcar as arquibancadas da Arena Plínio Marin para o jogo desta segunda-feira (10) e também colocará fiscais para cobrar o distanciamento social entre os torcedores para evitar a contaminação pela Covid-19. Além disso, também será cobrado, durante toda a permanência na partida, o uso da máscara.