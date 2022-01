O time se preparou no Campo da Ferroviária na quinta-feira (6) pela manhã

publicado em 07/01/2022

O atleta Christian Etoo precisou ser socorrido em campo pela ambulância, mas já obteve alta (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO elenco do Monte Azul sofreu duas baixas após a estreia na terça-feira (4). A primeira foi do atleta Christian Etoo, que precisou ser socorrido no gramado por uma ambulância e também do zagueiro Maicon, que recebeu um pedido do profissional e se apresentou no grupo que irá disputar a Série A2.O atleta Christian sofreu uma lesão na região do rim e precisou ser socorrido no campo, ele passou por atendimento, obteve alta horas depois e acompanhou a equipe na quinta-feira (6) em um treino tático na parte da manhã, mas ele não pode participar.“Agora é focar, o trabalho está sendo realizado e vamos dar confiança aos atletas para o jogo contra o Bahia”, disse o técnico João Victor Rezzutti.Sobre o jogo contra a Votuporanguense, na estreia, João relatou que sua equipe sentiu a pressão da estreia na competição. Isso porque todo elenco disputa pela primeira vez a Copa São Paulo.“Foi uma estreia que não esperávamos, nem chegávamos próximo de projetar esse resultado. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, por ser a primeira Copinha da minha equipe, na verdade, de todos os atletas eles sentiram a estreia, sentiram a competição e realmente não conseguiram desempenhar aquilo que nós vínhamos fazendo. Sentimos o resultado, dois gols no começo do jogo, quando a gente consegue diminuir e tentar entrar no jogo acaba saindo um terceiro gol, culminando o resultado”, completou.