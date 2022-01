Transmissão exclusiva da Rádio Cidade FM 94,7

publicado em 07/01/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brConfira a escalação do técnico Rodrigo Cabral para a partida desta sexta-feira (7) do Cavinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Atlético Matogrossense. O jogo será transmitido com exclusividade pela Cidade FM, sintonize 94,7.1-Felipe Gustavo13-Carlos Miguel3-Kauan Henrique4-Gabriel Almeida5-Jair6-Abraão Lincoln10-Talerson22-Lucas Soares8-Marcos Vinicius9-Matheus Reis7-João Pedro12-Davi Borelli16-Pedro Lucas14-Matheus Santos17-Gabryel Correia15-Victor Moura18-Ricardo Luquesi11-Cauari23-Allan Bruno29-Caique Brito