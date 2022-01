Alviverde venceu o rival Santos por 4 a 0 e conquistou título inédito no Allianz Parque

publicado em 25/01/2022

O placar de 4 x 0 se sustentou até o final da partida (Foto: Renato Gizzi/Photo)

O Palmeiras é campeão da Copinha pela primeira vez em jogo dominante sobre o Santos, na manhã desta terça-feira (25), no Allianz Parque. Ainda no primeiro tempo, o Verdão marcou três gols contra o rival, que não mostrou sinais de reação no jogo.O alviverde não demorou a inaugurar o placar. Endrick, aos cinco minutos, desviou após bom cruzamento pelo lado esquerdo. Aos 11, ampliou. Giovani recebeu pela direita, cortou para dentro e finalizou por cima do goleiro santista. Quatro minutos depois, Gabriel Silva cobrou falta certeira, estufando as redes pela terceira vez. O Santos, acuado, não mostrou nenhum sinal de reação no primeiro tempo e ainda foi para o vestiário no prejuízo após expulsão do zagueiro Derick.Antes dos 10 minutos do segundo tempo, mais um gol do Verdão. Em cruzamento pelo lado esquerdo, Gabriel Silva subiu mais que a zaga e marcou seu segundo na partida.O placar de 4 x 0 se sustentou até o final da partida, com o Palmeiras erguendo a taça do torneio de juniores pela primeira vez em sua história, na frente da torcida no Allianz Parque.*Com informações de O Tempo.