A partida terminou em 3 a 1 para a equipe da casa com gols de Marcos Vinicius e João Pedro; o placar garante a classificação do MoleCAV

publicado em 07/01/2022

A equipe da casa venceu o adversário por 3 a 1 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Cavinho garantiu a sua classificação para a segunda etapa da Copa São Paulo. Em uma partida movimentada, a equipe da casa bateu em 3 a 1 o Atlético Matogrossense, na tarde desta sexta-feira (7), na Arena Plínio Marin. O jogo registrou um público presente de 1.031 torcedores.O jogo começou movimentado. A primeira grande chance, porém, foi da equipe da Votuporanguense no primeiro minuto. Em cruzamento pela esquerda, a bola chegou em Talerson, que não conseguiu finalizar.A chance da Votuporanguense abrir o placar surgiu aos 10 minutos, em um cruzamento de Carlos Miguel. Lucas Soares se infiltrou, mas não conseguiu finalizar. Aos 13 minutos aconteceu uma tentativa de resposta da equipe do Atlético Matogrossense, que foi travada pela zaga da Votuporanguense.O gol da Votuporanguense saiu aos 17 minutos em um cruzamento de Carlos Miguel e finalização de Marcos Vinícius, que não deu chances para o goleiro.Aos 35 minutos, a equipe do Atlético Matogrossense ainda tentou reagir com um contra-ataque, que foi travado pela zaga Alvinegra. No fim do primeiro tempo, a Votuporanguense ainda teve uma grande chance de alargar o placar com um chute de de João Pedro.Segundo tempoNo segundo tempo, uma das grandes chances foi a do volante Marcos Vinícius, que tentou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. Aos 13 minutos, a grande chance foi a de Jair, que cortou ao meio e bateu, mas a bola acabou nas mãos do goleiro.O Atlético Matogrossense tentou reagir aos 18 minutos, mas o atacante 9 foi interceptado pelo goleiro Felipe. Aos 24 minutos, Matheus Reis ganhou pela esquerda e cruzou, João Pedro finalizou e marcou o segundo gol do MoleCAV na partida.A Votuporanguense ainda teve grandes chances e a equipe do Atlético Matogrossense pouco reagiu. Em jogada trabalhada pela esquerda, Cauari cruzou para Allan Bruno que cortou na área e marcou o terceiro gol da Votuporanguense.Em seguida, aos 40 minutos em escanteio a equipe do Atlético Matogrossense finalizou com Guilherme e diminuiu o placar.A próxima partida do Cavinho será na segunda-feira (10), às 13h15, na Arena Plínio Marin, contra a equipe do Bahia. Já o Atlético MT enfrenta o Monte Azul, no mesmo dia, às 11h.