Depois de uma campanha histórica na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cavinho se despediu do campeonato

publicado em 14/01/2022

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Após uma campanha histórica, o Cavinho se despediu na tarde desta sexta-feira (14) da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O MoleCAV perdeu de 1 a 0 para a equipe do Bahia, na Arena Plínio Marin. Apesar do resultado, o grupo foi responsável pela inédita classificação da Votuporanguense para a terceira fase do torneio.Classificado, o Bahia enfrenta agora o vencedor da partida entre o Sport e Mirassol, que disputam a vaga em Bálsamo, no estádio Manoel Francisco Ferreira.O início de partida em Votuporanga foi estudado taticamente e com poucas oportunidades para as duas equipes. Aos 10 minutos, Raí, do Bahia, conseguiu escapar pelo lado esquerdo e chutou para o gol, mas a bola acabou passando pelo lado esquerdo do goleiro Felipe Gustavo da Votuporanguense.Em seguida, aos 17 minutos em uma boa tabela entre Marcos Vinicius e Lucas Soares, a bola chegou na grande área nos pés de Lucas, que chutou e a bola foi para a linha de fundo. Logo em seguida, Marcos Vinicius avançou, tentou de longe e a bola parou nas mãos do goleiro Gabriel.Aos 21 minutos, em um tiro despretensioso do centroavante da equipe do Bahia, a bola chegou no travessão superior da Votuporanguense e saiu pela linha de fundo.Em um lance de falta, o Bahia abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Patrick, número 10, bateu e a bola passou pelo lado de fora da barreira e entrou ao gol.No início do segundo tempo, aos quatro minutos em falta marcada pela esquerda do goleiro do Bahia, o volante Jair bateu e Gabriel defendeu.Em lance de contra-ataque, o camisa 9 do Bahia, Everton, passou o marcador e conseguiu chegar à área, chutou e o goleiro Felipe, da Votuporanguense, defendeu.Nos acréscimos, Marcos Vinicius foi expulso, após impedir a chegada do atacante do Bahia.