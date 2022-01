Time venceu o Guarani nos pênaltis e garantiu a classificação para terceira fase

publicado em 12/01/2022

O Cavinho conquistou a vaga na próxima fase da competição (Foto: Rafael Bento/CAV)

a cobrança de Gabriel Martins foi defendida pelo goleiro Felipe Gustavo, da Votuporanguense.

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Cavinho fez história na tarde desta quarta-feira (12) e se classificou pela primeira vez para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado foi garantido nos pênaltis com direito a uma bela defesa do goleiro Felipe Gustavo, após uma partida acirrada que terminou em 2 a 2, no tempo normal, na Arena Plínio Marin.O início de jogo foi disputado e acirrado entre as equipes. Uma das grandes primeiras oportunidades foi da Votuporanguense, aos dez minutos, em uma passada de Matheus Reis, que avançou com ela mas não conseguiu finalizar bem. Aos 16 minutos, o atacante Allan Bruno arriscou uma bola de longe, mas passou ao lado do gol pela direita.Aos 23 minutos, João Pedro tentou de fora da área no lado esquerdo do goleiro do Thiago, do Guarani, mas a bola acabou saindo pelo fundo. Em seguida, aos 25 minutos Marcos Vinicius, da Alvinegra, cortou pela direita e bateu ao gol, mas a bola parou nas mãos do goleiro.Depois, aos 32 minutos, em uma chegada de Carlos Miguel no atacante do Guarani, na grande área, o juiz deu pênalti para a equipe do Bugre. Matheus Souza não desperdiçou e converteu a penalidade.Segundo tempoLogo no início do segundo tempo, em uma jogada muito bem trabalhada da Votuporanguense, a bola chegou em Matheus Reis, que chutou e a bola passou por cima do goleiro Thiago e foi para fora. Em seguida, aos cinco em uma cobrança de falta, João Pedro chutou de longe, a bola passou a barreira e entrou no gol.Aos seis minutos, o camisa 10, Caio, da equipe bugrina, avançou e conseguiu passar a zaga, mas não finalizou bem. Em seguida, aos oito minutos, o camisa 28 realizou uma jogada bem trabalhada e tocou para Caio, do Bugre, que dessa vez não desperdiçou.Aos 10 minutos, Abraão bateu de chapa, de fora da área, e bateu na trave esquerda do gol do Bugre. Aos 17 minutos, Lucas Soares ganhou de seu marcador e levou perigo novamente para o gol do Guarani.Aos 30 minutos, Talerson fintou o seu marcador dentro da área, que bateu para o gol e a bola bateu no travessão. Matheus Reis perdeu uma grande chance de empatar o jogo, aos 34 minutos, dentro da pequena área. Aos 40 minutos, em um cobrança de escanteio, Matheus Reis ficou livre novamente dentro da pequena área e dessa vez não desperdiçou e empatou a partida para a Votuporanguense.A partida foi para os pênaltis. Jair, Talerson, Matheus Reis, Victor Moura e Abraão Lincoln, converteram para a Votuporanguense. Converteram para o Guarani: Renan, Wemerson, Matheus Couto e