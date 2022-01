O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de mais um zagueiro

publicado em 19/01/2022

O zagueiro Júnior Almeida foi apresentado e já treina com a equipe da Votuporanguense na preparação para a Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de mais um zagueiro. Trata-se de Júnior Almeida, de 22 anos, que veio por meio de um empréstimo com a equipe do Grêmio Novorizontino. A diretoria da Alvinegra já tinha tentado trazer o atleta para a Copa Paulista do ano passado e não tinha sido possível por conta da documentação.Almeida também tem passagens pelo Atlético-GO, Rio Preto e Catanduva. Durante apresentação, o atleta relatou que o projeto do clube chamou atenção e que está pronto para a ajudar o elenco.“Feliz com o convite que o CAV fez, um ótimo projeto no qual o clube vem em uma crescente. Estou feliz em fazer parte dessa equipe, venho muito motivado e feliz para ajudar a equipe e meus companheiros, e se Deus permitir conquistar os objetivos do clube”, disse.