Evento esportivo ocorreu em São José do Rio Preto; equipe da Avoa também garantiu medalha de prata

publicado em 24/01/2022

O trajeto contou com percursos de 5km e 10km (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de atletas da Associação Votuporanguense de Atletismo (Avoa), apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, participou no último domingo (23), da "13ª Corrida Squadra Fit Dahma", em São José do Rio Preto. O trajeto contou com percursos de 5km e 10km.Na modalidade feminina de 10km, a atleta Karina Franzin se destacou e garantiu a vitória na classificação geral; na categoria de 55 a 59 anos, Eliete Guilherme foi medalha de ouro; e Jaciara Andrade conquistou medalha de prata pelo segundo lugar, na categoria de 45 a 49 anos.Na prova de 5km masculino, os competidores José Roberto Medalha e Maurício Padilha, classificaram-se em quinto e sexto lugares, respetivamente, na categoria de 55 a 59 anos.O secretário de Esportes e Lazer Marcello Stringari, parabeniza a equipe e destaca a importância do esporte. "É importante reconhecer e parabenizar, além da vitória, também a participação de todo atleta, independente de qual seja a modalidade que esteja competindo porque, cada prova é um desafio diferente. A Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer, vai continuar sempre incentivando e apoiando para que esses atletas possam se destacar cada vez mais no cenário esportivo".