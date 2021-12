Os sorteios ocorreram na tarde desta segunda-feira (13)

publicado em 13/12/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na tarde desta segunda-feira (13) os adversários do Cavinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior.Irão disputar a competição em Votuporanga os clubes: Bahia, Monte Azul (SP) e Atlético Matogrossense. A competição está prevista para iniciar no dia 2 de janeiro.Mais informações na edição impressa, desta quarta-feira (14), do Jornal A Cidade.