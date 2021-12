A informação foi divulgada na sexta-feira (17) de manhã pela assessoria do clube

publicado em 18/12/2021

O Mirassol liberou as vendas dos ingressos para a final do Paulista Sub-20 contra o Palmeiras (Foto: Leo Roveroni/Ag. Mirassol FC)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEstá confirmado. A final entre Mirassol e Palmeiras, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, será com entrada franca e limite de três ingressos por pessoa (CPF). A informação foi divulgada na sexta-feira (17) de manhã pela assessoria do clube.O votuporanguense que quiser acompanhar a partida terá que retirar os ingressos em Mirassol, na Loja Fanáticos, até as 18h do dia do jogo. A partida no Maião está prevista para acontecer na quarta-feira (22), às 19h.Foram disponibilizados 11.643, sendo 2.499 setor amarelo, onde ficarão os torcedores com a camisa do Palmeiras, 2.500 setor verde, 4.999 setor azul, 840 coberta central e 804 coberta lateral, para torcedores com a camisa do Mirassol. Porém todo o setor coberto será exclusivo para torcedores que já compraram o Passaporte do Leão 2022.Para a entrada no estádio, os torcedores devem ter em mãos a carteirinha de vacinação da Covid-19 ou apresentar exame antígeno, sendo ele feito 24hrs antes do jogo ou até um exame PCR, sendo ele feito 48hrs antes do jogo.