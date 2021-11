Uma caravana de Votuporanga saiu para acompanhar a corrida de perto depois de quase dois anos sem pisar em um autódromo

Os votuporanguenses Valdeci Merlotti, Caio Martins e João Brotos vão acompanhar de perto o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (Fotos: Arquivo)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDesde sexta-feira (12) as movimentações em Interlagos começaram cedo, isso porque os amantes do automobilismo já se concentraram para assistir o 1º treino livre e a qualificação para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. No meio de mais de 170 mil pessoas, estão votuporanguenses apaixonados pelo esporte, que vão acompanhar de perto a corrida depois de quase dois anos.Na sexta, na parte da manhã, a reportagem conversou com Valdeci Merlotti, que já estava na fila de entrada do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O contador que vai para 10 anos que acompanha pessoalmente as corridas, ficou impressionado com a quantidade de pessoas que foram para acompanhar o treino.“Nunca vi em uma sexta-feira uma fila para entrar em um treino. Está uma coisa de louco, a gente chega aqui, normalmente, e já vai entrando. Vamos demorar mais ou menos uma hora e meia para entrar. Tem muita gente e os ingressos foram todos esgotados. Como não teve no ano passado e o campeonato está indefinido ainda, está tudo bem concorrido e o pessoal empolgado”, disse ele enquanto esperava para entrar.Valdeci foi para São Paulo acompanhado da família e também dos amigos, que sempre estão com ele e se chamam de “Jaú Podre F1 Team”. Aos 57 anos, ele disse que a paixão vem desde a infância e que acompanha corridas até de madrugada, quando tem. “O que ficou marcado foi a morte do Senna e a vitória dele no Brasil foram duas coisas que ficaram marcadas para a história, quando eu tinha quase 40 anos”, completou.Neste GP, ele disse a reportagem que torce para que Lewis Hamilton, que corre pela Mercedes. “Torço por ele, além de ser um grande piloto, ele gosta muito do Brasil, lembra muito do Senna, sempre que vem aqui vai no túmulo dele. Eu torço por ele”, finalizou.Quem também estará na multidão é Caio Henrique Martins Silva, de 30 anos, que ao contrário de Valdeci, irá acompanhar de perto pela primeira vez uma corrida. Ele assistirá o treino classificatório de hoje e a corrida amanhã, marcada para as 14h.“Será minha primeira vez dentro do circuito in loco, acompanho a muito tempo, mas nunca tive a oportunidade de ver ao vivo e a cores a corrida, estou tendo a oportunidade graças a Deus. Essa minha paixão começou faz muito tempo, muito pequeno ouvindo meus pais, meus avós falando sobre o querido Ayrton Senna e aí eu comecei a acompanhar Rubens Barrichello, Felipe Massa, foi onde passei a entender sobre corridas”, disse ele.Com o passar dos anos acompanhando e mesmo não tendo brasileiros mais competindo, Caio disse que a paixão continua e disse que também torce para Lewis Hamilton para levar o GP do Brasil, mas acalia que a disputa será boa e que a vitória pode ficar entre Red Bull e Mercedes. “A minha torcida há muito tempo é para o Lewis Hamilton, sou fã de carteirinha dele, gosto muito do estilo de corrida dele. Então minha torcida é para ele levar o GP aqui do Brasil”, explicou.O jovem votuporanguense também foi para São Paulo com uma caravana de amigos da cidade e alguns outros de municípios diferentes. Entre eles também está João Brotos Júnior, que diferentemente do amigo, torce para que Max Verstappen, que corre pela Red Bull, levar o troféu de Interlagos.“Vai ser o primeiro evento aberto para muitas pessoas do Brasil, estão todos na expectativa, os ingressos esgotaram muito rápido. É um evento maravilhoso”, relatou ele.Broto, como é conhecido, já vai para o 13º ano que acompanha de perto as corridas no Brasil e disse que sua paixão foi passada por gerações. “Não vi o Senna correr, mas eu vi o Massa ganhar. É muito gostoso acompanhar, quem gosta tem como paixão de criança. É legal, você ver os pilotos de perto, o pessoal animado, eu gosto. Meus pais gostavam muito de automobilismo, quando eles foram assistir, eles viram o Senna correr, eu era muito pequeno. O evento era bem desorganizado, hoje a estrutura é bem organizada”, finalizou.Quase dois anos depois do último GP em São Paulo, os carros da Fórmula 1 voltaram ao Autódromo de Interlagos, desde sexta-feira (12) para o primeiro treino livre, a corrida Sprint, das 16h30 às 17h, de sábado (13) e a corrida amanhã das 14h às 16h.Entre aquela corrida de 2019, vencida por Max Verstappen, e a etapa deste fim de semana muita coisa aconteceu. Além da pandemia da Covid-19, que cancelou a prova do ano passado, o GP mudou de dono e até de nome. A rivalidade entre São Paulo e o Rio, para sediar a cobiçada corrida, esfriou. E o piloto holandês se tornou favorito a ser campeão.O votuporanguense Fernando Picerne foi escalado pelo 12º ano para trabalhar nas linhas de frente do GP da Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. Ele assumirá a função de chefe de posto de resgaste, na equipe de resgate de pista.Por estar por mais de dez anos trabalhando neste evento, ele ressalta o quão gratificante é participar e de ser uma das 500 pessoas selecionadas. “Sou o único representante das regiões leste e oeste paulista, e com muito orgulho vou representar a minha cidade e o meu país em um evento mundial”, disse ele em entrevista.