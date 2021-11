O levantador Josimar Passos de Carvalho Filho, mais conhecido como Mazin Pitbull, bateu recorde mundial e foi campeão em duas categorias

publicado em 09/11/2021

O atleta de Votuporanga Mazin foi recordista mundial em duas modalidades de Powerlifting em campeonato na Argentina (Foto: Divulgação)

O atleta de Votuporanga Josimar Passos de Carvalho Filho, mais conhecido como Mazin Pitbull, agora é recordista mundial de Powerlifting. O levantador de peso foi campeão nas categorias supino e levantamento terra, agora dono do atual recorde em ambas, Championgship, Federação GPA/ IPO, na Argentina.Um dos melhores momentos da carreira. É como Mazin define mais uma conquista em sua vida de atleta, que começou tem pouco tempo. Vindo do Maranhão, o levantador escolheu Votuporanga para investir no seu sonho e recebeu o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes."Um dos melhores momentos da minha carreira, era o único campeonato que faltava na minha vida, um mundial e fora do Brasil, que é o mais importante. De cara consegui quebrar o recorde da minha categoria naquela Federação", disse ele em entrevista exclusiva aoNo campeonato, que ocorreu neste fim de semana, Mazin conseguiu levantar 205 kg no supino e 245 kg levantamento terra. "Lembrando que cada categoria tem três movimentos e o que valida é o que tem a maior carga e eu consegui quebrar o recorde. Ano que vem será na Ucrânia, esse mundial desse ano que foi na Argentina foi uma honra que esteve tão próximo. Era o único que faltava na minha carreira. Consegui com muita luta, os patrocinadores eu consegui chegar lá", completou.Apesar de já ter chegado em uma grande conquista, Mazin disse que o seu desejo na carreira é ainda passar a frente mais sobre o esporte e transformar a vida das pessoas. "O que eu desejo é passar para frente a arte de fazer força sem se machucar, pretendo mostrar para as pessoas que nosso esporte não é só força é também técnica, quero passar para frente aos adultos, crianças, pessoas em situação de rua, porque o esporte me tirou das drogas e é nesse sentido que eu quero ajudar", finalizou.Por meio de suas redes sociais, o prefeito Jorge Seba (PSDB) relatou que o esporte pode contar com o apoio de toda a Administração Municipal. "Tive a oportunidade de conhecer esse atleta, que escolheu Votuporanga para morar e que é um exemplo de superação. Um verdadeiro e grande campeão. Parabéns, Mazin. Um orgulho para a nossa terra. Estamos te esperando de volta para celebrar essa conquista", disse o prefeito.