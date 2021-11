Na estreia do Campeonato Paulista Feminino Sub-17, o time de Votuporanga, o Brother FC, venceu a Inter de Franca em 8 a 0, na Arena Plínio Marin

publicado em 02/11/2021

Na estreia do Campeonato Paulista Feminino Sub-17, o time de Votuporanga, o Brother FC, venceu a Inter de Franca em 8 a 0, na Arena Plínio Marin. O time joga pela classificação no grupo um, do torneio que é organizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).Os gols foram marcados por Pompom, que balançou as redes quatro vezes, Amanda, Kamila, Maria Luiza e Vitória.A próxima rodada acontece neste domingo (7), às 15h, em Piracicaba, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, contra a equipe do EC Rezende.