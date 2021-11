O lateral-direito chegou ao elenco em outubro, disputou quatro partidas como titular e foi um reforço pontual na classificação para as quartas de final

publicado em 18/11/2021

O lateral-direito, Douglas Dias, não renovou com a Votuporanguense para a temporada de 2022 no Campeonato Paulista da A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO lateral-direito Douglas Dias, o conhecido Douglinhas, também deixou o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) e não renova com a diretoria para a temporada do ano que vem. A vinda do atleta para a Copa Paulista contabilizou a quarta passagem dele pelo elenco Alvinegro.De acordo com o apurado pelo A Cidade, a Votuporanguense teria feito a proposta de renovação, mas o atleta teria acertado com um time de divisão maior. Douglinhas que tem o carinho especial da torcida da cidade, foi um reforço pontual no elenco de Thiago Oliveira e figura importante nos jogos anteriores a classificação para as quartas de final.“Só tenho a agradecer a diretoria e comissão técnica, pela oportunidade de vestir a camisa do CAV novamente, foi por pouco tempo, mas fico feliz pela confiança em meu trabalho!! Clube que tenho grande carinho e sempre estarei na torcida!! Abraço a todos!!! Obrigado”, disse o atleta à reportagem.Douglinhas é de Votuporanga e foi revelado pelas categorias do Guarani, jogou por anos no CAV, de 2012 a 2017. Em 2016, jogou pelo Catanduvense como empréstimo. Após isso, passou pelo Comercial-MS, Rio Claro, Barra-SC e seu último clube foi a Portuguesa-SP, onde disputou oito partidas e marcou um gol.Além de Douglinhas, a Votuporanguense também não teria renovado com o atacante Lorran, que foi o artilheiro do time na Copa Paulista, com três gols marcados. O atleta que não tinha sido destaque na A3, perdeu muitas oportunidades e usou o segundo semestre para reverter o histórico ruim. De acordo com informações de bastidores, ele também teria acertado com um time de divisão maior.Como adiantado na semana passada pela reportagem, zagueiro Eduardo Melo também saiu e acertou com um time da A2, bem como lateral Félix Jorge, que é o mais novo atleta do Marília, o lateral Felipe Saturnino e o atacante Dentinho, que ainda não confirmaram os novos times.