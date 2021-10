A competição reunirá cerca de 50 duplas, divididas em sete categorias e irá começar com a categoria dos 10 anos

publicado em 28/10/2021

Evento neste fim de semana irá movimentar as quadras de Beach Tennis do VotuClube (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Votuclube irá realizar neste sábado (30), a sua primeira grande competição para os iniciantes, jovens e crianças. O evento quer incentivar a prática do esporte e que conquista adeptos de diferentes idades e também níveis de experiência.A competição reunirá cerca de 50 duplas, divididas em sete categorias e irá começar com a categoria dos 10 anos. O evento terá cerca de 90 jogos, que serão disputados durante todo dia todo, a partir das 8h30. A abertura do torneio será às 8h, com um café da manhã e cerimonial de abertura das competições.O Votuclube contará neste evento com o apoio das empresas, Studio Ativo Rádio e Jornal A Cidade, Cithos Laboratório, Frango Rico, Peter Pão, Galera dos Bichos, Ultraclinic, Imobiliária São Bento, Térmika, Sport Fun, Itaipava, TNT, Valfran, Marão Seguros, SBSG, Protege, Alan Máquinas, Fort Bello, Bicho Feliz, Oggi Sorvetes, Morini, Timboré, Silvana Gatto e Patrícia Abê.