Thiago Oliveira, em entrevista pós-jogo à Cidade FM, disse que os jogadores demonstraram hombridade e lutaram até o fim pelo resultado

publicado em 27/10/2021

Treinador fez a sua análise pós-jogo depois da eliminação da Copa Paulista e já projetou o futuro do time na Série A3 do ano que vem (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, em entrevista pós-jogo à, lamentou a desclassificação da equipe na Copa Paulista, mas disse que os jogadores demonstraram hombridade e lutaram até o fim pelo resultado. Com o contrato renovado, o treinador disse que o foco agora é fazer uma boa preparação para a Série A3 do ano que vem.Para Thiago, faltou um pouco de concentração nas partidas decisivas, onde as falhas acabam tendo efeito desastroso no planejamento. “É triste, muito triste. A Votuporanguense fez uma boa campanha, e num jogo, praticamente, perdemos a classificação, mas isso não tira o brilho do nosso time que brigou o tempo todo e buscou a classificação”, disse o treinador.Sobre o futuro da Alvinegra, o treinador disse que a Votuporanguense irá brigar pelo acesso para a Série A2 no ano que vem e para isso ele contará com o apoio da diretoria do clube, que ao seu ver é competente, e da torcida.“Vamos entrar na competição com um time que vai buscar o acesso. Parta isso vamos analisar bem a Copa Paulista, temos alguns jogadores que terminam o contrato esse ano, mas acredito que de 60% a 70% da equipe deve permanecer para que possamos escolher a dedo os jogadores que virão para somar. Temos que procurar as melhores peças, pois não podemos errar”, completou.Sobre a preparação para o campeonato do ano que vem, o treinador afirmou que ainda precisa se reunir com a diretoria e comissão técnica, mas antecipou que os jogadores devem se reapresentar no início de dezembro.