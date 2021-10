Torcedores que estavam ansiosos para voltarem a ver o time jogar, saíram do estádio decepcionados com o time

publicado em 23/10/2021

O time não rendeu como esperado, mesmo com o apoio da torcida e acabou sendo goleado pela Lusa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

A volta da torcida à Arena Plínio Marin não foi como se esperava neste sábado (23). Mesmo com o apoio de cerca de 700 torcedores, a Votuporanguense não rendeu como nas partidas anteriores e foi goleada pela Portuguesa, que conseguiu construir a vantagem de 3 a 0 na primeira partida das quartas de final da Copa Paulista.

Com o resultado a Alvinegra terá uma dura missão no jogo de volta, que ocorrerá no Canindé, na próxima terça-feira (23), às 20h. Para prosseguir no campeonato o time terá que vencer com uma diferença de três gols para levar a partida para os pênaltis.

A partida já começou com uma sucessão de erros. O primeiro foi de caráter técnico, já que estava prevista a estreia o VAR Light na Copa Paulista. Quatro câmeras foram posicionadas (meio do campo e grandes áreas), mas por problemas na transmissão das imagens a FPF (Federação Paulista de Futebol) optou por não utilizar o recurso tecnológico.

O jogo

Com a bola rolando os erros então foram de posicionamento e pessoais. O jogo começou movimentado para os dois lados, mas foi a Portuguesa que abriu o placar logo aos três minutos, porém com um gol contra. Após lançamento em profundidade, Léo Castro cruzou e André Bauer tentou cortar, mas acabou acertando o ângulo direito do goleiro Talles.

Mais uma falha e outro gol. O gol contra abalou visivelmente a defesa da Votuporanguense e a Lusa ampliou a vantagem após um erro na troca de passes no ataque. André Bauer furou e a bola sobrou para Léo Castro que, com categoria, aos 10 minutos, marcou o segundo gol do adversário.

Apesar do resultado negativo, o CAV seguiu firme na partida, buscando a reação, porém sem levar perigo para o gol adversário. A Portuguesa, por outro lado, quando conseguia chegar arrancava suspiros de desespero da torcida Alvinegra.

Prova disso ocorreu aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Tauã subiu mais alto que a defesa do time da casa e cabeceou rente a trave. Com um toquinho de ponta de dedo Talles conseguiu evitar o gol e a bola ainda resvalou na trave antes de sair.

A chance mais perigosa da Alvinegra foi aos 45 minutos. Daniel deixou Lorran em boas condições e o atacante bateu cruzado, levado perigo para a meta adversária.

Milagre. O goleiro Thomazella fez milagre ao evitar a chance da Votuporanguense de descontar no placar. Após roubada de bola no campo de defesa, Rafael Verroni teve uma avenida a sua frente e mandou uma bomba a queima roupa contra o time adversário, mas o arqueiro conseguiu fazer a defesa. No rebote a bola voltou para Verroni que cruzou, mas Lorran bateu na zaga.

Segundo tempo

Susto. Logo aos 30 segundos do segundo tempo Caio Mancha quase ampliou. Após novo erro de passe o atacante sobrou livre e tentou encobrir o goleiro Talles, mas a bola subiu demais e foi pela linha de fundo.

Aos 15 minutos, em contra-ataque rápido, Léo Castro fez bela jogada, driblou o goleiro Talles e ampliou o placar. 3 a 0 para a Portuguesa.

Aos 25 minutos a Votuporanguense voltou a levar perigo, dessa vez pelo lado esquerdo. Israel fez boa jogada e rolou para Luiz Fernando que encheu o pé, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. No rebote Lorran bateu firme de fora da área, porém a bola subiu demais.

Aos 49 minutos o CAV ainda levou perigo com uma cabeçada dentro da pequena área de Israel, mas a bola foi longe e a partida se encerrou assim. Votuporanguense 0 X 3 Portuguesa.