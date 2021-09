Thiago Oliveira deve manter a base do time que entrou jogando na goleada contra o Comercial

publicado em 21/09/2021

O lateral direito, Léo Cunha, sentiu dores no joelho durante os treinos da semana e não entrará em campo hoje (Foto: Rafael Bento/CAV)

Para a partida desta terça-feira (21), Thiago Oliveira deve manter a base do time que entrou jogando na goleada contra o Comercial, mas deve promover algumas mudanças pontuais já que o lateral-direito, Léo Cunha, sentiu o joelho durante os treinos e deve desfalcar o time.“Tivemos alguns probleminhas para essa partida, mas espero que, independente do atleta que for atuar tenho certeza que irá fazer uma grande partida. Confio muito no meu elenco, confio muito nos meus jogadores, estamos muito satisfeitos e sabemos que a evolução tem que ser constante para que consigamos resultados positivos na competição”, completou o técnico.Mantendo a tradição, a, já escalou a maior equipe esportiva do rádio no noroeste paulista para o jogo de logo mais. A jornada esportiva começa, às 14h, com entrevistas exclusivas, os bastidores da partida e os comentários dos jornalistas João Carlos e Fábio Ferreira, além dos repórteres Flávio Santos e Luis Carlos Bortolozo.Para gritar os gols da Alvinegra, o narrador Toninho Alves já preparou a garganta e deixará registrado nos microfones a sua marca, que é o bordão “balançou, balançou”.é a única emissora que transmite todos os jogos desde a fundação do CAV em 2009, se tornou tradicional e recorde de audiência. Acompanhe, na terça, a nossa Jornada Esportiva pelos 94,7FM, pela 87,5FM de Cardoso, pelo site www.cidade94.com.br, ou ainda pelo nosso aplicativo.