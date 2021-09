As equipes que representam o futebol de base de Votuporanga realizaram, no fim de semana, um importante amistoso contra os atletas do Vila Nova FC

publicado em 01/09/2021

A Associação Atlética Brisas Suaves que representa o futebol de base em Votuporanga, participou de um amistoso em Goiânia (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

As equipes que representam o futebol de base de Votuporanga realizaram, no fim de semana, um importante amistoso contra os atletas do Vila Nova FC. Os times do sub-15 e sub-17 da “Associação Atlética Brisas Suaves”, viajaram até Goiânia e enfrentaram a equipe da casa.

Nas partidas, a equipe do sub-15 venceu o Vila Nova, da categoria, que disputa a série B do Brasileiro e os atletas do sub-17 acabaram sendo derrotados por 2 a 0.

O projeto localizado em Votuporanga oferece as aulas de futebol no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad’, o conhecido Campo da Ferroviária e as inscrições podem ser feitas no local.