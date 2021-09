Como o próprio técnico da Votuporanguense disse, as estrelas da partida foram os atletas

publicado em 15/09/2021

Destaque ficou para o segundo tempo da equipe, na qual voltou com mais ânimo e ainda mais ofensiva (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Como o próprio técnico da Votuporanguense disse, as estrelas da partida foram os atletas. Em entrevista, após a vitória contra o Comercial, ontem, os jogadores Vinicius Diniz e Israel comemoraram junto à reportagem a oportunidade de fazerem os gols nessa estreia, porém ponderaram os ânimos no foco de jogo após jogo.

Vinicius Diniz, autor do primeiro gol da Alvinegra, apesar de esbanjar felicidade pela grande partida, considerou o campeonato ainda muito complicado e avaliou a atuação do rival, de ontem. “A outra equipe irá brigar muito e lutar o tempo todo e tem muita qualidade técnica, eles têm um planejamento de sempre manter o mesmo trabalho e projeto, acho que é isso que irá acontecer”, disse.

Sobre o lance em que saiu o seu gol, ele relatou que tudo vem do treinamento. “Já fazemos a jogada de sempre com o volante acompanhando por três, porque os zagueiros sempre acompanham atacante e meia, e acaba sobrando para o volante. É um campeonato muito complicado, mas temos que trabalhar jogo a jogo”, completou.

Já Israel, que fez o segundo gol da Votuporanguense, não deixou de comemorar os três pontos que foram conquistados fora de casa, contra um rival com camisa de peso e história em Ribeirão Preto.

“Graças a Deus eu fui abençoado com um gol, uma equipe muito boa, muito bem posicionada e graças a Deus que conquistamos essa vitória, e saímos com três pontos fora de casa”, relatou.