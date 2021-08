Por meio de um empréstimo, que durará um mês, o atleta chega para ajudar o time na reta final da Série B do Catarinense

publicado em 14/08/2021

O zagueiro Paulo Henrique irá atuar na reta final do Campeonato Catarinense da Série B, pelo Barra Futebol Clube (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@aciadevotuporanga.com.brO zagueiro Paulo Henrique da Votuporanguense é o novo reforço do Barra, de Balneário Camboriú. Por meio de um empréstimo, que durará um mês, o atleta chega para ajudar o time na reta final do Campeonato Catarinense da Série B.A confirmação do empréstimo aconteceu ao vivo durante o programa esportivo, da Cidade FM, o Bola em Jogo. De acordo com os diretores da Alvinegra, Paulo Henrique ainda atuará pela Votuporanguense na disputa da Copa Paulista, ele deve chegar dias antes da estreia, prevista para acontecer no dia 14 de setembro.Paulo Henrique tem vínculo com a Votuporanguense até a Série A3 do ano que vem e continua no projeto da diretoria. Ele já soma a quarta passagem na Alvinegra, desde que chegou em 2013, com apenas 21 anos.Dentre esses jogos, ele inclusive já disputou por três vezes a Copa Paulista, duas pelo CAV e uma pelo Linense, foi titular absoluta na conquista de 2018 e o pé salvador do título.Neste meio, a Votuporanguense também anunciou que o lateral Carlos, atleta da base, também está de saída e jogará emprestado ao Atlético-GO, no sub-20, time que é comandado por Rogério Corrêa e também está o atacante Jean Carlos.