Heitor Napolitano Fonseca Reis conquistou o primeiro lugar nos 200 metros Nado Borboleta

publicado em 05/08/2021

O jovem votuporanguense Heitor Napolitano Fonseca Reis, 16 anos, é atleta do Parque Aquático Municipal "Saverio Maranho" (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga conquistou medalha de ouro na prova de 200 metros Nado Borboleta no Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno de Natação "Troféu Arthur Sampaio Carepa", em Recife (PE), no fim de semana.



O jovem votuporanguense Heitor Napolitano Fonseca Reis, 16 anos, é atleta do Parque Aquático Municipal "Saverio Maranho", da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, onde realiza seus treinos para competições com apoio da Prefeitura desde 2016, além de empresas.

Na semana passada, o atleta também conquistou outras duas medalhas de prata; vice-campeão na quinta-feira (29) na prova 400 metros Medley Masculino e também vice-campeão na sexta-feira (30) na prova 100 metros Borboleta Masculino. Na classificação final da Categoria Juvenil 2, com a participação de 91 clubes, Heitor garantiu à Associação Votuporanguense de Natação (Avonat), o décimo lugar do Brasil.