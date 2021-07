CAV está no grupo 1 e o Santo está no grupo 3 do torneio

publicado em 08/07/2021

Edinho está a frente do Sub-23 do Santos, que provavelmente será o time que irá disputar a Copa Paulista neste ano (Foto: Ivan Storti/Santos)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa disputa da Copa Paulista, que deve começar no dia 14 de setembro, o Clube Atlético Votuporanguense, além dos clubes já tradicionais da competição, também está no páreo ao lado de um grande clube paulista, o Santos. O Peixe deve ser representado no torneio pela equipe do Sub-23.A equipe do litoral, atualmente, disputa o Brasileiro de Aspirantes e ocupa a quarta colocação do grupo B, sob o comando de Edinho, e disputou a Copa Paulista pela última vez em 2018, com um time que tinha John como goleiro, Sabino na zaga e Wagner Leonardo no banco de reservas.O Santos, porém, está no grupo 3 do torneio e jogará a primeira fase do campeonato contra o São Bernardo FC, EC São Bernardo e o Primavera, o atual vice-campeão da Série A3. Já a Votuporanguense que está no grupo 1 encara o Botafogo-SP, Velo Clube e o Comercial.Os times poderão se enfrentar no mata-mata, caso ambos estejam entre os melhores colocados de suas chaves, o que depende da classificação geral, que será definida por aproveitamento, por um grupo contar com um time a mais que os outros três.Na prática, o melhor colocado geral enfrenta o oitavo mais bem classificado, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro pega o sexto, enquanto o quarto e quinto duelam por uma vaga as semifinais. Em caso de igualdade a partir desta fase, a vaga será definida por pênaltis.Os quatro classificados fazem as semifinais e, posteriormente, os dois clubes que avançarem farão a final. O campeão tem a opção de escolher entre uma vaga da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro da Série D. O vice-campeão fica com a outra opção.