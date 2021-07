Atacante que chegou muito bem recomendado, jogou nove partidas, mas não acertou a pontaria e agora deixa o elenco

publicado em 02/07/2021

Mesmo com boas recomendações, atacante Lorran não rendeu e deixou o plantel da Alvinegra (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMuito bem recomendado e com passagens por times como o Santos, Brasiliense e Bangú, na Votuporanguense o atacante Lorran não encantou a torcida, perdeu muitos gols e não terá o vínculo renovado com o clube. O atleta disputou nove partidas pela Alvinegra e balançou a rede apenas uma vez, após muitas chances perdidas.Lorran, durante o campeonato, perdeu chances de matar partidas importantes, a que ficou mais marcada na memória do torcedor foi na partida contra o Marília, pela segunda rodada da A3, quando aos 46 minutos do segundo tempo, a bola sobrou para Lorran, dentro da área, e ele não conseguiu finalizar, perdendo a oportunidade de sair com a vitória. O placar terminou em 0 a 0.O atleta, inclusive, terminou o campeonato no departamento médico, devido a um trauma na posterior durante partida contra o Desportivo Brasil, pela rodada 12 da A3. Naquele dia, Lorran estava entre os reservas e entrou no início do segundo tempo, mas dez minutos depois ele sentiu e pediu para que fosse trocado.O único gol que o atleta fez pela Alvinegra foi na partida contra o Linense, fora de casa, que marcou de pênalti logo aos 2 minutos do primeiro tempo. A Votuporanguense saiu vitoriosa do jogo com o saldo de 2 a 1, pela sétima rodada do campeonato.Sem o vínculo com a Alvinegra, ainda não foi possível descobrir nos bastidores para qual clube o atleta deve jogar no segundo semestre.