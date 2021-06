Diretoria da Alvinegra diz que atua nos bastidores para evitar que outros clubes entrem na disputa e ‘atrapalhem’ as contratações

publicado em 22/06/2021

Votuporanguense se mexe nos bastidores e firma contratação com três novos atletas para a temporada deste ano (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense confirmou que tem adiantado as negociações para trazer novos reforços ao elenco no projeto Copa Paulista e Série A3 do ano que vem. A diretoria tem trabalhado nos bastidores e em sigilo para evitar que outros clubes entrem na disputa e atrapalhem a contratação dos atletas, que seriam de “nível interessante”.De acordo com o apurado pelo, os atletas contratados seriam dois atacantes e o outro um meia, que teriam contratos longos que durariam, pelo menos, até a Série A3 de 2022. As negociações surgem em meio, ao processo de renovação de mais de dezatletas, que estão recebendo propostas de clubes da Série C e D do Brasileiro.“Sempre externamos que iríamos com os pés no chão, lutar para não cair. Mas sabíamos do potencial da comissão técnica e dos atletas que tínhamos em casa, talvez para muita gente foi surpresa, mas para a gente não e por isso sabíamos que ia encontrar esse cenário de perder muitos atletas pela campanha”, disse o diretor de executivo de futebol, Diego Cope.Desde o fim dos contratos dos jogadores, a diretoria diz que quer renovar com, pelo menos, cerca de 70% a 80% dos atletas que atuaram na Série A3 deste ano. Mas segundo Cope, as sondagens aumentaram e com propostas de divisões maiores, o clube não consegue competir.“Os atletas recebem salários de competições de nível alto e não tem como segurar, às vezes. Por isso, estamos em um processo de reformulação conversando com as atletas para chegarmos em um denominador comum, para ficarem na Copa Paulista e A3, de primeiro dentro da realidade financeira do clube e na A3 com ajuda maior conseguir melhorar o contrato”, completou.