O CAV foi a Indaiatuba e manteve sua vantagem para o jogo decisivo, que será na Arena Plínio Marin, no domingo (6)

publicado em 03/06/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A Votuporanguense está ainda mais próxima do acesso para a Série A2. Jogando na casa do Primavera, o Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, a Alvinegra buscou um empate, em 2 a 2, e manteve a vantagem para o jogo decisivo de domingo (6), na Arena Plínio Marin, às 15h.

O time da casa começou buscando o gol e o encontrou logo aos três minutos, com Samuel. Confusão na entrada da área e a bola sobrou para o atacante, que não perdoou e abriu o placar.

Ainda com o time à frente, mantendo uma pressão contra a Votuporanguense, o fantasma quase ampliou por duas vezes. Na primeira Samuel chegou novamente e bateu, no meio do caminho houve desvio e o juiz marcou escanteio. Na cobrança a bola foi alçada na área e o zagueiro Renato testou firme, mas Talles fez uma grande defesa e impediu o gol.

A Alvinegra só respondeu aos nove minutos. João Marcos puxou a jogada pela esquerda, tirou o marcador e bateu de fora da área, mas o chute saiu fraco e foi para fora.

A Alvinegra quase empatou aos 15 minutos com Murilo. Mateus Buiate puxou o contra-ataque em velocidade do campo de defesa e Murilo ficou na cara, encheu o pé, mas o goleiro André Luiz fez milagre e defendeu.

Nesse ponto do a Alvinegra já dominava a partida, mas não levou grande perigo para a meta adversária. Mantendo essa superioridade, no último minuto do primeiro tempo o CAV empatou. Confusão na área e João Marcos encheu o pé tirando o goleiro e marcou, o que possibilitou que a Votuporanguense fosse para o intervalo comercial com o placar igual.

Segundo tempo

No segundo tempo o Primavera tentou fazer a mesma pressão que fez no começo do primeiro tempo, mas foi a Votuporanguense que marcou. Na marca de cinco minutos, Léo Cunha cruzou na área e, na confusão, Vinicius Diniz dominou, tirou o zagueiro e mandou para o fundo da rede.

Por pouco o Primavera não empatou. Em cobrança precisa de falta, aos 21 minutos, Samuel subiu mais que todo mundo, mas testou para fora.

Aos 31 a Alvinegra teve a chance de ampliar o placar. Marquinhos cobrou escanteio no segundo pau e Gabriel Barcos subiu bem, mas testou para fora.

Primavera empatou aos 37 minutos. Num erro de saída do goleiro Talles, Bonassa se antecipou e cabeceou para o fundo da rede.

No final da partida a Votuporanguense ainda chegou a ficar com um jogador a mais. Aos 46 minutos Juninho deu uma entrada violenta em Vinicius Diniz e foi expulso. Mas não houve tempo para aproveitar a vantagem numérica.