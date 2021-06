A parceria é a primeira em toda a região e conta com o patrocínio da Flash Net provedora de internet

publicado em 10/06/2021

Estádio “Cláudio Rodante”, casa do FFC passa a ser namingrights da Flash Net Brasil, provedora de internet (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brÉ oficial. A partir de agora o antigo estádio “Cláudio Rodante” passa a ter naming rights e o FFC (Fernandópolis Futebol Clube) mandará as partidas em casa na “Arena Flash”. A parceria é a primeira em toda a região e conta com o patrocínio da Flash Net provedora de internet.Segundo o presidente do clube de Fernandópolis, Alessandro Gimenes, a parceria foi firmada após semanas de negociação e dará um retorno significativo para o esporte regional. “A maior empresa provedora de internet da região vai estampar o seu nome na fachada do estádio, bem como será um dos patrocinadores da camisa na temporada 2021”, disse em nota.Além disso, o novo presidente disse que, desde que assumiu o comando do FFC, todas as parcerias e planejamento para transformar o time de Fernandópolis em um clube empresa estão sendo movimentadas.“Percebo que os empresários da cidade e região estão comprando a nossa ideia. Essa diretoria tem recebido muito apoio e certamente vamos voltar a A3”, completou.