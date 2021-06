Como antecipado pelo A Cidade, diretoria da Votuporanguense confirmou nesta segunda-feira (7) a permanência do técnico

publicado em 07/06/2021

Votuporanguense renovou o contrato do técnico Rogério Corrêa e diretor executivo de futebol Diego Cope (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA diretoria da Votuporanguense confirmou na tarde desta segunda-feira (7) a renovação do contrato do técnico Rogério Corrêa. Como antecipado pelo, no domingo (6), o treinador permanece e já inicia, junto à comissão, o planejamento para a Copa Paulista e A3 de 2022.Quem também renovou por mais um ano foi o diretor executivo de futebol da Alvinegra, Diego Cope, que prossegue para a realização do trabalho a longo-prazo, em busca de títulos. "Vamos CAV... O sonho continua!", disse o clube em anúncio nas redes sociais.