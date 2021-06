O cartola da Alvinegra, Edilberto Fiorentino, relatou em entrevista que com o esboço do planejamento para o torneio o clube deve gastar em torno de R$ 200 mil por mês

publicado em 09/06/2021

Caskinha disse, em entrevista a Cidade FM, que o planejamento da diretoria é gastar aproximadamente R$ 800 mil na Copa Paulista (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA expectativa da diretoria da Votuporanguense é investir, aproximadamente, R$ 800 mil durante a participação na Copa Paulista deste ano. O cartola da Alvinegra, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, relatou em entrevista exclusiva que com o esboço do planejamento para o torneio o clube deve gastar em torno de R$ 200 mil por mês.Segundo o presidente, o principal objetivo do investimento para a disputa da Copa é trabalhar com a minutagem dos mais de dez atletas, que subiram recentemente para o futebol profissional.“Para contratar um jogador, a Votuporanguense tem muitos ativos e ela quer ser um clube vendedor. Ela tem que dar minutagem para os meninos, porque isso é um referencial para que clubes contratem jogadores”, explicou.O presidente relatou ainda que além dos 15 atletas da base, que estão atuando no elenco, a Votuporanguense terá mais profissionais ativos para a segunda parte da temporada.“Temos que colocar seus atletas para jogar para que estejam na vitrine, para que sejam vendidos. Para isso que o Rogério foi contratado e por isso que falamos que o trabalho foi muito bem feito, nesse sentido. Foi tão bem feito, que ele fez com que a gente sonhasse com o acesso", completou.Mas para o pré-planejamento que toda a diretoria Alvinegra desempenhou, o presidente disse que a folha salarial irá cair em torno de 30% e que foi colocado no papel valores comoo da alimentação, viagem e na atual realidade, os testes de Covid-19 que consomem, no mínimo, R$ 5 mil do orçamento por jogo.