O atleta foi parar no departamento médico após o jogo de sábado e ainda é incerteza para a partida de hoje à noite contra o Linense

publicado em 03/05/2021

Até segunda-feira (3), Índio não havia sido liberado para a comissão técnica, sendo uma das dúvidas do técnico Rogério Corrêa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO xerife do meio-campo, Índio, ainda é dúvida para a partida de hoje contra o Linense. O atleta foi parar departamento médico após o jogo de sábado(1º) contra o Bandeirante e, até segunda-feira (3), não havia sido liberado para a comissão técnica, sendo uma das dúvidas do técnico Rogério Corrêa.Índio entrou como titular no jogo contra Bandeirante, mas foi substituído após a pancada que resultou na luxação. Segundo o Departamento Médico da Alvinegra, ele sofreu um trauma na região da clavícula.Apesar da comissão ainda manter sigilo, até mesmo dos relacionados para o jogo, o elenco não sofrerá nenhuma baixa por conta da Covid-19 e de nenhum atleta expulso ou com alguma lesão, além do volante Índio.Segundo as informações apuradas pela reportagem, a definição da escolha dos atletas que vão jogar contra o Linense será feita hoje pela manhã pelo técnico Rogério Corrêa. Isso por que, as condições são avaliadas pelo nível de exaustão física no dia da partida.“A gente vai estar analisando caso a caso, ver quem está em condição de jogar e quem for para Lins, sejam os garotos ou os jogadores mais experientes tem que ir para buscar o resultado positivo”, disse eleO esgotamento é motivo de preocupação para a comissão técnica e Corrêa pode continuar optando por deixar “as camisas ao ar” e trazer para o jogo de hoje mais um elenco misto. Pensando nisso, a opção mais provável para substituir a função de Índio é o volante da base Jair, que chegou a jogar como titular contra o Nacional, em Osasco.