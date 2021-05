Votuporanguense e Olímpia se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato Paulista, na Segunda Divisão

publicado em 19/05/2021

Nas duas vezes que o CAV enfrentou o Olímpia na Segundona, a Alvinegra saiu vitoriosa (Foto: Rafael Bento/CAV)

A Votuporanguense e o Olímpia se enfrentaram apenas duas vezes pelo Campeonato Paulista, ambas na Segunda Divisão, e nas duas oportunidades a Alvinegra saiu com a vitória.Os confrontos foram em 2012. No primeiro jogo, pela rodada 24, foi no caldeirão, o antigo estádio Plínio Marin. Com o apoio da torcida, a Votuporanguense saiu com a vitória por 2 a 0, com gols feitos pelo volante Sigmar, em cobranças de bolas paradas. O resultado deixou o CAV disparar no campeonato como líder do grupo 18 da Segundona.As equipes voltaram a se enfrentaram na rodada 27, em uma noite gelada no estádio Tereza Breda, em Olímpia. A vitória por 1 a 0 da equipe de Votuporanga garantiu a conquista do acesso para série A3. O Olímpia já estava eliminado, com apenas um ponto na fase final e parecia disposto a estragar a festa do CAV, mas aos 36 minutos, Romário fez boa jogada individual na área e Sigmar aproveitou o toque para mandar a bola no ângulo, sem defesa para o goleiro.Já pela Copa Paulista, os times se igualam no retrospecto. Com quatro jogos (duas em 2016 e duas em 2018) pelo campeonato, a Votuporanguense ganhou duas partidas e perdeu duas.As duas vitórias da Alvinegra aconteceram no campeonato de 2016. Pela rodada 7, no estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia, a Alvinegra ganhou o jogo por 1 a 0, com gol de Geilson, aos 41 minutos do primeiro tempo. Já pela 14ª rodada, em Votuporanga, o CAV ganhou de 3 a 2 com gols de Kennedy e Elvisinho, que marcou duas vezes.Já as duas derrotas foram na campanha de 2018, o Olímpia venceu a Votuporanguense fora de casa com gol de Felipe, por 1 a 0 na rodada cinco e depois pela rodada 12 o time venceu o CAV por 2 a 1, com gols de Felipe e João. Luís diminuiu para a Alvinegra.