O time conquistou mais três pontos e não corre mais risco de ficar de fora da segunda fase do campeonato

publicado em 20/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A Votuporanguense conquistou nesta quinta-feira (20) mais uma vitória ao bater o Olímpia na Arena Plínio Marin. Com a vitória o time conquista a classificação antecipada para a próxima fase da Série A3.

A Votuporanguense começou melhor, mantendo a pressão no campo de ataque, porém com poucos chutes a gol. A primeira grande chance da Alvinegra na partida foi aos 15 minutos. Após bate e rebate na entrada da área, João Marcos pegou de primeira com muita força, mas a bola explodiu no travessão.

Ainda com o domínio da bola, o CAV chegou novamente com perigo por meio de João Marcos. Em bola trabalhada na entrada da área, o atacante bateu bonito, tirando o goleiro, mas a bola voltou a explodir caprichosamente na trave.

De tanto tentar saiu o primeiro gol da Alvinegra. Aos 40 minutos Murilo abriu o placar para após cobrança de escanteio. A bola ficou viva na área e o atacante testou consciente para o fundo da rede.

A única chance clara do Olímpia no primeiro tempo partiu dos pés de Felipinho. De fora da área ele bateu tentando encobrir o goleiro Talles e a bola carimbou o travessão.

Segundo tempo

No segundo tempo o Olímpia voltou melhor, mas a primeira chance foi da Alvinegra. Aos 11 minutos Léo Santos fez boa jogada pelo lado esquerdo do campo, chamou a marcação e cruzou na cabeça de Gabriel Barcos, mas ele mandou para fora.

Doze minutos depois, Felipinho voltou a levar perigo para a meta do CAV. Ele tirou Guilherme Café no primeiro lance, mas na batida o zagueiro se recompôs e deu o bote na hora certa, mandando a bola para escanteio.

Aos 25 minutos Gabriel Barcos perdeu uma grande chance. João Marcos fez grande jogada e deixou o “Pirata” livre na cara do goleiro, mas ele não conseguiu converter.

Aos 44 a Votuporanguense fez grande jogada com Israel. O garoto tirou três zagueiros e bateu a queima roupa, mas o goleiro Arthur defendeu.