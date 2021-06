A Alvinegra venceu os dois jogos contra o Marília, disparou na liderança, e vai para a semifinal com as vantagens da melhor campanha

publicado em 31/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A Votuporanguense venceu nesta segunda-feira (31) o segundo jogo das quartas de final contra o Marília, por 2 a 1, na Arena Plínio Marin, e disparou na liderança do campeonato Paulista da Série A3. Com o resultado, a Alvinegra avança para a próxima fase com a vantagem em caso de empate e irá encarar o time que avançar com a pior campanha da competição.

Tendo que ganhar por uma diferença de três gols, o Marília veio com um esquema ofensivo e aos 7 minutos abriu o placar. De fora da área Orlando bateu prensado e numa bobeira do setor defensivo da Votuporanguense, o atacante Gustavo Nescau chegou a tempo de dar um biquinho para o fundo do gol.

A Votuporanguense, no entanto, não se abalou e buscou o empate quatro minutos depois. João Marcos cobrou falta com categoria no segundo pau e Guilherme Café entrou com bola e tudo no gol do adversário

A Alvinegra quase ampliou o placar aos 17 minutos a. Léo Santos fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou para João Marcos que, na pequena área, tentou marcar de primeira, mas a bola subiu demais.

Aos 37 minutos o MAC voltou a assustar. Confusão na área e Gustavo Nescau finalizou novamente de cabeça, mas Talles defendeu.

Golaço. Na resposta, João Marcos driblou três e bateu de canhota de fora da área, a bola fez uma bela curva, tirou o goleiro e entrou no cantinho da trave.

Segundo tempo

Aos seis minutos a Alvinegra quase fez o terceiro. Léo Cunha avançou bem e cruzou na cabeça de Gabriel Barcos que, ao tentar tirar o goleiro, acabou tirando demais e a bola passou tirando tinta da trave.

Seis minutos João Marcos deixou Murilo cara a cara com o goleiro, mas o atacante não conseguiu ampliar o placar.

Aos 25 minutos João Marcos puxou contra-ataque rápido, cruzou todo o campo e deixou Mateus Buiate livre, mas o goleiro Cleber Alves fez milagre e impediu o terceiro gol da Alvinegra.