publicado em 05/05/2021

Técnico Rogério Corrêa conquista a terceira vitória consecutiva na série A3, usando rodízio entre os titulares (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de conquistar a terceira vitória consecutiva à frente do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), com revezamento de jogadores desde a estreia, o técnico Rogério Corrêa disse que o resultado vem de um trabalho “diferente”. Em entrevista pós-jogo contra o Linense, ele declarou que não procura apenas um conjunto ideal e que quer continuar a dar chances para todos os atletas.A palavra de Corrêa é a mesma desde sua primeira entrevista aoe reafirma: “as camisas continuam no ar”. Tanto é que na partida de terça-feira (4), até mesmo o goleiro Talles, que tinha sido o único que não havia passado pelo rodízio, cedeu espaço para Kevin jogar sua primeira partida pela Alvinegra. Além dele, o atleta João Pedro, de apenas 17 anos, uma prata da casa, estreou no profissional no mesmo jogo.“Tudo que nós programamos para o jogo, acho que os meninos têm feito bem. Uma coisa que eu sempre deixei bem claro é a que eu não procuro um time ideal, eu sou um treinador diferente. Penso diferente em algumas coisas, porque o treinador ele quer ter seus dez, onze jogadores ideais. Acho que para quem trabalha em um clube como eu estou trabalhando, com um potencial que eu tenho em mãos, tenho que trabalhar e dar oportunidade a todos”, disse Corrêa.O trabalho do técnico, segundo ele, pode ser definido por uma palavra: confiança. Sem ela, seria difícil fazer com que os jogadores, principalmente os mais novos, entreguem o que eles têm de melhor dentro do campo. “Isso é o meu trabalho, dar confiança ao atleta e fazer com o que ele dê o melhor ali dentro. Eu tenho confiança neles e quando se tem isso, eles olham para nós com vontade de ser convocado. Isso é o que contamos no nosso dia a dia”, completou.Para o jogo de amanhã, um confronto direto pela liderança da tabela, Rogério Corrêa vai contar mais uma vez com o seu trabalho de técnica diferente e não garantiu nenhum atleta no time. “Falei a eles, todo time que começa na primeira partida do campeonato não é o mesmo que termina na última. Então eu não vou querer um time para jogo, quero um time para o campeonato inteiro. Jogo é jogo. Dia a dia para buscar os objetivos da equipe, pensando no adversário”, disse ainda.O time já se reapresentou e o próximo jogo é “em casa”, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, contra o Noroeste de Bauru. A partida se inicia às 20h e a partir das 19h a transmissão é por conta da, com a jornada esportiva.