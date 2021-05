Linense busca revanche contra a Votuporanguense em saldo de partidas no Campeonato Paulista

publicado em 03/05/2021

Linense busca revanche contra a Votuporanguense em saldo de partidas no Campeonato Paulista (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNo jogo desta terça-feira (4), o Linense busca revanche contra a Votuporanguense em saldo de partidas no Campeonato Paulista. Os clubes se enfrentaram, uma única vez, em 2019 na série A2 e o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) emplacou a vitória por 1 a 0, na casa do adversário, em Lins, pela décima rodada do campeonato.Na temporada daquele ano, o Linense tinha acabado de ser rebaixado da série A1 e vivia um momento de baixas na equipe. Com a derrota para a Votuporanguense o time engatou uma sequência de maus resultados e acabou em último lugar na tabela, sendo rebaixado pela segunda vez consecutiva e tendo que disputar a série A3 em 2020. Apesar de não ter sido classificado para a fase final do torneio, o CAV se manteve na divisão até o ano seguinte.Agora, pela primeira vez, as equipes se enfrentam no terceiro escalão do Campeonato Paulista e o CAV busca manter o bom saldo diante do “Elefante”. A Alvinegra ocupa hoje a terceira colocação na tabela e o Linense, também vem de uma campanha crescente, entrando para o G4 após ganhar do Rio Preto, na última rodada.O time de Lins já foi campeão da série A2, em 2010, ano em que a Votuporanguense voltava aos campos depois do retorno do futebol profissional e disputou a Segundona. Pela série A3 conquistou o caneco em 1977. Já na série A1, em que disputou de 2011 a 2018, a melhor campanha foi em 2017 na qual ficou em 7º colocado na tabela.Se no Paulistão a Votuporanguense levou a melhor, na Copa Paulista, o saldo já não é tão positivo assim para a Alvinegra. As equipes se enfrentaram apenas em 2019, em duas oportunidades. Jogando em casa, o Linense goleou o CAV em 3 a 0, pela quinta rodada e depois na décima rodada, jogando na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense arrancou apenasum empate de 1 a 1, com gol de Léo Santos.A transmissão exclusiva é por conta da rádio Cidade FM, que acompanha o torcedor alvinegro com o pré-jogo, a partir 21h. O jogo começa às 22h com narração de Toninho Alves, comentários de Flávio Santos, Fábio Ferreira e Luis Carlos Bortolozo, a maior equipe esportiva do noroeste paulista.