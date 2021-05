Sob o comando de Rogério Corrêa, a equipe da Votuporanguense chegou ao terceiro triunfo consecutivo

publicado em 05/05/2021

CAV tem melhor sequência de vitórias consecutivas desde 2019 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brSob o comando de Rogério Corrêa, a equipe da Votuporanguense chegou ao terceiro triunfo consecutivo e engata a melhor sequência dos últimos dois anos. Em 2019, o clube também conquistou três vitórias seguidas entre a nona e 11ª rodada, quando ainda jogava a série A2.Naquele ano, o CAV se manteve na divisão e se classificou na 13ª colocação. As vitórias foram em cima da equipe do Água Santa por 3 a 1, do Linense em que a Alvinegra ganhou de 1 a 0 e do Taubaté também com um único gol na partida.Porém, a temporada começou com uma sequência de empates até a quarta rodada. Na quinta, o time foi derrotado por 1 a 0 pelo Rio Claro e depois por 2 a 1 para o Santo André. Em seguida emplacou mais dois jogos com empates, antes das seguidas vitorias.Em 2020, o clube não emplacou nenhuma sequência de vitórias, apenas derrotas e empates. Nos anos de 2018 e 2016, ainda pela A2, o máximo feito pela equipe foi a conquista de duas vitórias seguidas e em 2017 não houve sequências do tipo.Já neste ano, a Alvinegra começou o torneio com uma derrota e foi conseguir a sua primeira vitória na rodada 3, antes da paralisação. Com o retorno do campeonato, o time começou a boa sequência de jogos com um empate diante do Comercial.