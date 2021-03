Para completar a comissão técnica de Júnior, o preparador físico Dreison Santana e o assistente técnico James Rato

Júnior Paulista é o treinador do FFC na temporada 2021 (Foto: Reprodução)

O treinador Júnior Paulista está de volta e vai comandar o Fefecê na Segundona em 2021. Para complementar o trabalho do treinador chegam ao clube o preparador físico Dreison Santana e o assistente técnico James Rato, que estava na Tailândia.Júnior Paulista e Dreison estiveram na comissão técnica do clube em 2019 quando o Fernandópolis terminou a competição em terceiro lugar. O treinador disse estar contente com o acerto e com uma expectativa muito boa para a temporada. "Já estamos fazendo o planejamento bem antecipado e isso faz muita diferença. Com certeza teremos um time competitivo" afirmou o treinador.O presidente do clube, Alessandro Gimenes também disse estar muito confiante e agradeceu o apoio de toda a diretoria, bem como do empresário Júnior Deto que intermediou a contratação da comissão e tem atuado como gestor de futebol.Até o final do mês a Federação Paulista deve anunciar o início do campeonato Sub-20 e trazer novidades sobre a Segundona.**RegiãoSP