publicado em 04/03/2021

Jogadores foram submetidos ao teste de Covid-19 e um deles testou positivo, apesar de estar assintomático; ele passa bem (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm atleta da base da Votuporanguense, que não teve o nome divulgado pelo clube (diferente do que é feito por todos os grandes times do país), testou positivo para coronavírus e vai ficar de fora da estreia, contra o Rio Preto, neste sábado (6). A assessoria da Alvinegra se limitou a informar que o jogador já não estava cotado para ir ao jogo.A contaminação foi confirmada durante uma nova bateria de exames realizada na segunda-feira (1) com todos os atletas do time, já visando a partida de sábado. O jogador, segundo o clube, está bem e assintomático.A assessoria da Alvinegra disse ainda que está seguindo todos os protocolos de saúde e todas as determinações da Federação Paulista de Futebol, visando a não propagação do coconavírus.