Time mexicano consegue vitória de virada por 2 a 1 e garante vaga na semifinal do Mundial de Clubes; jogo contra o Verdão será domingo

publicado em 04/02/2021

O jogo entre Tigres e Palmeiras será no domingo (7), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Doha (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

O Tigres será o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. O time mexicano garantiu a vaga nesta quinta-feira, ao vencer por 2 a 1 o Ulsan, de virada, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.