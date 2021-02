A comissão técnica do CAV iniciou os treinos há duas semanas e já considera o elenco extremamente promissor para a temporada

publicado em 02/02/2021

Rogério Corrêa, está contente com os atletas do elenco, mas pede mais um goleiro e um lateral (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Com duas semanas de treinos e pouco mais de um mês para a estreia no Campeonato Paulista da Série A3, o técnico do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Rogério Corrêa, está contente com os atletas disponíveis no elenco, mas ainda prioriza a chegada de mais um goleiro e um lateral para o início da temporada deste ano.

O elenco da Alvinegra até o momento está composto com 28 jogadores, dentre eles, apenas três nomes conferem a posição de atacante (dois que subiram categoria de base) e quatro goleiros (dois da categoria de base).

Para o treinador, a chegada de novos jogadores para compor as laterais e a defesa são essenciais para as competições que virão durante o ano. “A princípio gostaria de mais um goleiro e um lateral. São posições fundamentais que precisamos de mais opções para as competições que vamos disputar, quero dar oportunidade a todos antes de definir o time", disse ele.

Ainda segundo Corrêa, os reforços serão confirmados após os jogos amistosos, que normalmente, são utilizados para entender o funcionamento tático do time. Questionada, a assessoria do clube confirmou a realização de jogos-treinos para ainda esse mês, mas a comissão ainda define datas e adversários.

Opções da base

As revelações da base da Votuporanguense já estão em campo e atuando nos treinos junto aos atletas mais experientes. Apenas compondo a lateral Abraão (lateral esquerdo) e Maicon (lateral direito), já no gol José Eduardo e Felipe completam a lista.

O técnico Rogério ainda declarou que os atletas que tiveram a oportunidade de subir para o elenco profissional já vêm de uma ótima base e que já trabalha muito com o período de transição desses atletas. "O projeto que foi apresentado para mim, pela diretoria, era de justamente trabalhar com os jogadores da base que iriam subir ao time profissional neste ano”, explicou.