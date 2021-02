Convênio de Cooperação Técnica está sendo elaborado para formalizar a parceria

publicado em 16/02/2021

Inicialmente, o basquete será a modalidade oferecida pela parceria entre a Prefeitura e o Sesi (Foto: Divulgação/Sesi)

O Secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, Fabiano Gimenez, recebeu, na segunda-feira (15), o diretor regional do Sesi de São José do Rio Preto, Marcos Kapp, para uma visita técnica que resultará em uma parceria da Prefeitura com o Sesi pelo programa Atleta do Futuro.A proposta é oferecer serviços esportivos gratuitos para crianças e jovens de 6 a 17 anos. Logo no início do governo, o prefeito Jorge Seba (PSDB) e o vice-prefeito Cabo Valter (MDB) se reuniram com a coordenação regional do Sesi para implantar ações como esta no município.O convênio de Cooperação Técnica está sendo elaborado para formalizar a parceria. Inicialmente, o basquete será a modalidade oferecida.“Pelo convênio, o Sesi oferece materiais e uniformes e a Prefeitura entra com os professores e os alunos. Desta forma, teremos um grande parceiro na formação esportiva das nossas crianças e adolescentes, especializado no esporte de alto rendimento e, com isso, aperfeiçoaremos ainda mais os nossos talentos”, disse o secretário de Esportes e Lazer.Durante as aulas, serão abordados aspectos ou questões que marcam as diferenças no cotidiano dos membros de cada turma. A intenção é fazer com que o aluno aprenda a conviver com a diferença sem o preconceito.