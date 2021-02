O reforço vem do Joinville-SC, para a defesa do time: Eduardo Melo, de 26 anos, é o novo zagueiro do elenco

publicado em 03/02/2021

O atleta Eduardo Melo já está em Votuporanga e em entrevista contou quais as expectativas de atuar em solo paulista (Foto: Rafael Bento)

Ele é destro ese considera um zagueiro que contribui para a organização

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@aciadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) continua anunciando jogadores para somar forças na disputa do Campeonato Paulista da Série A3. O reforço vem do Joinville-SC, para a defesa do time: Eduardo Melo, de 26 anos, é o novo zagueiro do elenco.O atleta já está em Votuporanga e em entrevista contou quais as expectativas de atuar em solo paulista. “Uma imensa alegria estar vestindo a camisa de um clube muito bem estruturado e organizado, clube que sonha alto e também vim aqui por coisas maiores que quero conquistar com esse clube”, disse o zagueiro.. “Como o professor Rogério Corrêa sempre gostou [do modo de jogar] de ter a bola, [vou] organizar desde o primeiro momento e [ter] bastante disciplina tática para conquistar os objetivos. A torcida pode esperar bastante empenho e trabalho, acredito que não possa faltar no dia a dia”, completou.Ficha Técnica:Nome Completo: Eduardo Felipe da Silva Melo.Apelido: Eduardo MeloPosição: ZagueiroIdade: 26 anosAltura: 1,88cmÚltimo Clube: Joinville