O auxiliar se despede do CAV e irá compor a comissão técnica junto ao ex-gerente de futebol da Alvinegra no time da série B

publicado em 09/02/2021

Rainer Oliveira, por sua vez, iria atuar na campanha do CAV neste ano e na comissão técnica de Rogério Corrêa (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA comissão técnica que esteve à frente do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) na conquista da Copa Paulista de 2018 assume novas responsabilidades. O técnico Rafael Guanaes, o auxiliar Rainer Oliveira e o ex-diretor de futebol Rafael Gatti agora fazem partedo Sampaio Corrêa, time que compete a Série B do Campeonato Brasileiro.O anúncio foi feito ontem nas redes sociais do próprio técnico, que é o recém vice-campeão do Campeonato Brasileiro sub-20. Ele também conquistou o estadual pelo Athletico-PR, que foi sua última passagem antes do Sampaio. Mas foi na Votuporanguense, na conquista inédita da Copa Paulista, que ele fez história.Já Rafael Gatti foi goleiro da Alvinegra na Copa Paulista 2016 e na A2 de 2017.Posteriormente, por convite dos dirigentes, ele assumiu o cargo de gerente de futebol na diretoria do CAV. Após assumir o desafio, ele e seus companheiros conquistaram o campeonato de 2018.Despedida do CAVRainer Oliveira, por sua vez, iria atuar na campanha do CAV neste ano e na comissão técnica de Rogério Corrêa. Agora, fará parte do clube que é o atual campeão do Campeonato Maranhense.Rainer usou as redes sociais para se despedir e agradeceu ao CAV. "Me dediquei muito a honrar essa camisa em todos os momentos. Agradeço imensamente a diretoria, comissão técnica, funcionários e jogadores pela confiança e oportunidade da convivência diária. Muito obrigado", disse ele.A Votuporanguense também se posicionou por meio de uma nota oficial de agradecimento."O Clube Atlético Votuporanguense anuncia a saída do Auxiliar Técnico Rainer Oliveira. Rainer é campeão da Copa Paulista e vice-campeão dos jogos regionais pelo CAV. O Votuporanguense se sente orgulhoso por ter um profissional que foi reconhecido e convidado para trabalhar em um Clube da Série B do Campeonato Brasileiro e da primeira divisão estadual. Agradecemos o Rainer Oliveira pelos serviços prestados, sempre com muita dedicação e honestidade, e desejamos boa sorte na sequência da sua carreira!", disse o clube.