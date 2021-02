O jornal A Cidade conversou com Franco enquanto ele visitava uma academia na cidade, que fica na avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga

publicado em 02/02/2021

Fisiculturista Felipe Franco visitou uma academia noPozzobon; ao jornal, ele falou sobre sua trajetória e planos para 2021 e 2022 (Foto: A Cidade)