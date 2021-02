O atacante, “prata da casa”, fez um gol no último jogo-treino diante do Mirassol e se prepara para a sua primeira disputa no profissional

publicado em 23/02/2021

O “prata da casa”, Thales Tim, fez um gol em jogo-treino contra o Mirassol e irá jogar seu primeiro campeonato profissional (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFoi diante de traves feitas de bambu, no chão de terra batida ao lado de seu irmão e seu pai, que o atacante Thales Gonçalves Tim, de 19 anos, jogou futebol pela primeira vez. De família simples, o “prata da casa” que fez um gol no jogo-treino contra o Mirassol, hoje se prepara para a primeira disputa profissional de sua vida.Thales chegou ao CAV (Clube Atlético Votuporanguense) no sub-17 e, desde então,não saiu mais. Para recordar as suas primeiras experiências no esporte e também aos treinos como atleta, ele precisou voltar à infância. Foi quando ele ainda morava em um sítio em Votuporanga e acompanhava os jogos do Santos na televisão, que soube que queria ser jogador de futebol.“A gente morava no sítio, como não dava para ir à cidade brincar, eu e meu irmão jogava bola no quintal de casa. Meu pai fez um gol de bambu e quando ele chegava do serviço jogava comigo e meu irmão”, disse.O atletacomeçou no futebol de salão, a convite de um professor da escola em que estudava. O conhecido Gilmar, hoje treinador da Elite Futsal, deu a Thales a oportunidade de participar de inúmeros campeonatos no ginásio Mário Covas. Foi nesse ambiente que Thales Tim começou a crescer, conhecer pessoas e desenvolver técnicas especificas dentro da modalidade.“Tenho um carinho enorme com todos que contribuíram de alguma forma para que eu chegasse até aqui hoje, mas em especial, o Mateus Balarone de Votuporanga, ele foi meu treinador no futsal e teve um importante papel no meu crescimento e tenho ele como um grande amigo hoje”, disse ele.Já a sua trajetória no futebol de campo, se iniciou na escolinha de Meridiano, cidade para onde se mudou anos depois. De lá ele carrega grandes lembranças, principalmente, a do primeiro gol em uma disputa amadora.Hoje, aos 19 anos e carregando o sonho de disputar competições importantes, tanto no Brasil quanto fora e de um dia poder chegar à Seleção, ele já se sente agraciado pela oportunidade de estar no elenco profissional do time de sua cidade.“Eu cheguei ao CAV no sub-17 e hoje ter a oportunidade de estar no profissional, com certeza, é a melhor sensação possível e ver o quanto acreditaram no meu trabalho me faz acreditar ainda mais”, afirmou Thales.Para isso ele acredita que o único caminho é subindo degrau por degrau, assim como fez até chegar ao elenco profissional, onde diz que despejará vontade, determinação em todas as partidas do Paulista A3.“Eu vejo como uma oportunidade muito grande. Acredito que indo bem no campeonato irá abrir muitas portas para mim. Se Deus abençoar, fazer gols para poder ajudar a nossa equipe a conquistar os objetivos. Com a certeza que tudo que estamos plantando agora, vamos colher muitos resultados lá na frente”, finalizou.A última oportunidade de testes em campo, antes da estreia no Paulista A3, o CAV empatou em 2 X 2 com o time da A1 do Paulista, o Mirassol. O “prata da casa”Thales Tim e o recém chegado ao elenco, Murilo fizeram gols para a Alvinegra, enquanto Oyama e Diego Gonçalves para o time adversário.Novamente, o técnico Rogério Corrêa tem testado as possibilidades táticas em um time considerado titular e no outro com atletas do sub-20 em conjunto com os reservas, para que também estejam aptos a possíveis mudanças e se conheçam dentro de campo.Segundo as informações divulgadas pela assessoria do clube, Léo Santos e Paulo Henrique não jogaram, pois sentiram durante a semana.Entraram em campo: Thales - Maicon – Guilherme Café - Buiate e Eduardo – Thales Tim - Índio - Ricardinho - João Marcos - Carlos André e Lorran.A comissão da Alvinegra ainda tem mais duas semanas para definir o elenco e fazer alterações, pontuações e acertos finais até a estreia no Campeonato Paulista A3, diante do Rio Preto, em 6 de março, fora de casa.